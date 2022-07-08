Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем семьи

«В Ингушетии в настоящее время тысячи многодетных семей и это показатель морального здоровья нашего народа, его ментальной готовности учиться и трудиться ради своего благополучного будущего.

Семья испокон веков была и остается главной опорой для каждого человека», — отметил Калиматов в своем обращении.

Он напомнил, что большинство реализуемых на территории республики национальных и региональных проектов направлены на сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

«Проверенные веками традиции и обычаи народа Ингушетии через крепкий институт семьи, многосторонние связи родства, любовь и верность делают нас счастливыми людьми. В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье Ингушетии крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. Особые слова благодарности и признательности хочу выразить матерям — ваши щедрость души, труд, терпение и забота достойны восхищения», — подчеркнул Глава республики.

Напомним, ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом Президента России он получил статус официального праздника.

Инициатива об учреждении нового государственного праздника — Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии — была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета по социальной политике 26 марта 2008 года.