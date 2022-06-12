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Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Днем России

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей республики с Днем России.

«В этот день каждый житель многонациональной Российской Федерации чувствует и понимает, насколько важно, чтобы твоя страна была в безопасности, жила счастливо, благополучно развивалась», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он пожелал каждому россиянину счастья и благополучия, а России мира и процветания.

«Мы гордимся своей страной и своим Президентом», — добавил руководитель субъекта.

Напомним, до 2002 года 12 июня назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России, в народе его называли День независимости. По факту это день, когда в нашей стране было провозглашено главенство Конституции, а также принято название — Российская Федерация. Это произошло в 1990 году на съезде депутатов РСФСР.

Днем России и официальным выходным 12 июня стало 2 февраля 2002 года.

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