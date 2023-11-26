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Глава Ингушетии поздравил жительниц региона с Днем матери

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жительниц региона с Днем матери, отметив, что их труд круглосуточный, без выходных и отпусков. Тем он и бесценен.

«Все самое лучшее в жизни детей от вас: любовь, забота, поддержка, вкусная еда, спокойствие и мудрость. Безмерную благодарность хочу выразить многодетным мамам. Они действительно герои всех времен. И со всеми ежедневными трудностями им помогает справляться их доброе и щедрое сердце», — отметил руководитель субъекта.

Он поблагодарил матерей за героических сыновей, достойных защитников Отечества и настоящих мужчин, пожелав им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«Сегодня хочу поздравить и свою маму Аминат Калиматову. Мама, ты самый дорогой человек в моей жизни. Я благодарен Всевышнему, что ты рядом, что я могу всегда к тебе приехать, а ты бываешь этому рада. Спасибо тебе за все», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека, был подписан Президентом России в 1998 году.

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