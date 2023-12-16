Глава Ингушетии примет участие в XXI съезде партии «Единая Россия»

«Будут подведены итоги деятельности партии за год. Кроме того, в повестке съезда значится вопрос по президентским выборам, предстоящим в марте следующего года. Можно сказать, что основной кандидат на выборах уже определился», — отметил руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что не видит рядом «ни одной хоть сколько-нибудь значимой фигуры, которая могла бы конкурировать с ныне действующим Президентом» Владимиром Путиным.

«У него колоссальный и эффективный опыт управления, даже его противники на западе вынуждены признать Владимира Владимировича, как сильного политика и государственного деятеля. Именно такой нам сегодня и нужен», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что на очередном съезде единороссы обозначат позицию по кампании президентских выборов 15-17 марта 2024 года и проведут ротацию руководящих органов партии.

Ранее, Глава региона, поздравляя однопартийцев с 22-летием «Единой России», отметил, что единороссами в регионах реализуется ряд проектов, охватывающих самые разные сферы нашей жизни.

«Хочу поблагодарить наших избирателей за доверие и поддержку, оказываемые «Единой России» на протяжении 22-х лет. Уверен, впереди у нас еще больше планов и конкретной работы», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.