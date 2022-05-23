Глава Ингушетии принял прямое участие в освобождении задержанного в Египте ингушского студента

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Оправдание судом Египта ингушского студента Али Дзейтова стало возможным, благодаря кропотливой работе и прямому участию в его судьбе Главы региона, сообщил газете «Ингушетия» уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев.

«Глава Ингушетии Махмуд-Али Машкарипович Калиматов постоянно держал этот вопрос на контроле. Ситуация была непростая — другая страна, серьезные обвинения. Поэтому шла планомерная работа: регулярно обращались в МИД, посольство России в Египте, держали постоянную связь с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Благодаря общим усилиям и удалось добиться оправдания Али Дзейтова. Безусловно, огромную роль здесь сыграло то, что руководитель республики на всех уровнях высказывал озабоченность по этой проблеме», — отметил Ибрагим Цечоев.

Он также напомнил, что в январе 2021 года были оправданы и освобождены уроженцы Ингушетии Илез Аушев, Рамазан Плиев и Исмаил Чемурзиев, задержанные египетскими правоохранительными органами в 2018 году и содержавшиеся в Каирской тюрьме «Тора». На тот момент египетские власти отказались прекратить уголовное преследование Али Дзейтова и освободить его вместе с ними.

Ибрагим Цечоев также сообщил, что по прибытию домой ингушскому студенту будет оказано содействие в последующей медицинской реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Египте оправдан Али Дзейтов, более трех лет, содержавшийся в Каирской тюрьме по обвинению в преступлении террористической направленности. После длительного разбирательства суд пришел к выводу о несостоятельности обвинений в его адрес и постановил оправдать его.

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