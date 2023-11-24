Глава Ингушетии призвал молодых людей принять участие в туристическом конкурсе

«Участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» предоставит им возможность получить карьерные перспективы и развить профессиональные навыки. Все это, безусловно, важно для роста и укрепления туристической отрасли в регионе. Призываю молодых людей активно регистрироваться, выбирать направления, которые им особенно интересны, и развивать себя в сфере туризма и гостеприимства», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

В четвертом сезоне конкурса участников ждут два направления: «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма и «Прорывные идеи в туризме» для представителей различных областей с собственными идеями или запущенными проектами, которые подходят под запрос заказчика.

Победители конкурса, в частности, могут получить денежные премии на образование или развитие своего дела.

Отмечается, что с 2019 года к проекту присоединились более 100 тыс. человек из 88 регионов России и 29 иностранных государств, в том числе 241 житель Ингушетии. Также в апреле текущего года официальным представителем от республики в рамках проекта «Мастера гостеприимства» стала гендиректор компании «Визит Ингушетия» Хава Китиева.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до конца 2023 года на сайте https://welcomecup.rsv.ru/. Возраст участников — от 18 лет.