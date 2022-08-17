Глава Ингушетии призвал помнить о героях, погибших при теракте в городе Назрани 13 лет назад

«Никто из сотрудников районного отдела внутренних дел, стоявших на построении, не подозревал, что через считанные минуты произойдет мощный взрыв, который унесет десятки жизней их коллег. В теракте погибли 25 сотрудников. Еще 136 получили ранения», — напомнил Калиматов.

По его словам, это были тяжелые годы, когда на жизни полицейских почти ежедневно членами бандформирований организовывались покушения.

«Благодаря мужеству и самоотверженности достойных сынов нашего народа, экстремистам не удалось осуществить свои планы по дестабилизации региона. То, что мы живем сегодня мирной жизнью, — это, в первую очередь, их заслуга. И мы не имеем морального права забывать о них. Это наши герои!», — подчеркнул руководитель субъекта.

Напомним, мощный взрыв прогремел 17 августа 2009 года утром в центре Назрани. Начиненная взрывчаткой автомашина марки «Газель», протаранив ворота, въехала во двор ГОВД и РОВД, где проходило построение личного состава.

Ответственность за теракт взял на себя идеолог террористов Саид Бурятский, который позже был уничтожен в ходе спецоперации в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии, как и другие многие заказчики и исполнители подобных преступлений.

В машине находилось два террориста-смертника и около двадцати бытовых газовых баллонов. Для их детонации было использовано несколько гранат. Милиционеры открыли огонь по автомашине, но детонация уже была запущена. Разрушено было не только здание райотдела, но и прилегающие постройки, а также поврежден многоэтажный квартирный дом, находившийся рядом.

Мощность взрыва составила 200 кг (по другим данным 400 кг) в тротиловом эквиваленте.

Одному из правоохранителей — Руслану Нальгиеву, пытавшемуся помещать смертникам, указом Президента Владимира Путина в 2012 году присвоено звание «Герой России».