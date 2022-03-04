Глава Ингушетии призвал жителей региона не поддаваться дезинформации

«В настоящий период крайне важно не верить провокаторам и сочинителям различных фейков», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его мнению, сегодня всем необходимо проявить гражданскую сознательность, здоровый и ясный патриотизм, выдержку и понимание происходящих процессов.

«Мы все неразрывно связаны и являемся неотъемлемой частью нашего Отечества. Руководство России использует различные каналы по решению данного вопроса, в том числе и дипломатический, переговорный», — сказал руководитель субъекта.

Он считает, что при складывающейся ситуации, важно сохранять единство, сплоченность, без колебаний верить в силу, созидательный потенциал своего государства. Не поддаваться на информационное давление, которое сегодня оказывают на Россию со всех сторон.

«Мы живем в экономически и политически сильном государстве, которое много раз за свою многовековую историю давало достойный ответ на все вызовы, трудности, которое ему пришлось испытать. Убежден, наша страна Россия сохранит свой курс и достигнет своих стратегических целей. Мы своих не бросаем!», — подчеркнул Калиматов.

Напомним, с 24 февраля на Украине проводиться специальная операция Вооруженных Сил России по демилитаризации и денацификации.