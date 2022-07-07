Глава Ингушетии проинспектировал ход строительства новых школ

«В перечне отстающих от плана строительных объектов, которые проверил руководитель субъекта, 2 школы на 720 ученических мест в сельском поселении Верхние Ачалуки, на 504 — в селе Экажево, а также 2 организации на 720 и 704 места в селе Сурхахи. Махмуд-Али Калиматов отметил во время инспекции, что все проекты, попавшие в группу риска, находятся под строгим контролем руководства региона и федеральных властей. Он подчеркнул, что строятся они в рамках нацпроектов, направленных на улучшение показателей социально-экономического развития региона и уровня жизни граждан», — отметили в пресс-службе.

«У нас дети до сих пор учатся во вторую и даже третью смену. Даже там, где одна или две смены, существует риск формирования дополнительной смены и нехватки образовательных учреждений из-за демографического роста. Нам предстоит сдать 21 школу до конца года — и это не покроет нужды жителей. Прирост населения говорит о том, что мы должны постоянно наращивать социальную инфраструктуру, вести эту работу, опережая сроки, ни о каких задержках речи быть не может», — заявил Глава республики во время рабочей поездки.

На сегодняшний день в Ингушетии строятся 27 школьных объектов на общую сумму 5 млрд 232 млн рублей, из них 6 новых — 2022 года, и 21 — переходящие с 2021 года.

Напомним, в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» Ингушетии дополнительно выделили более 3 млрд рублей.