Глава Ингушетии прокомментировал инцидент с истязаниями четырехлетней девочки в Малгобеке

«В нашей республике произошел вопиющий случай человеческой жестокости. В семье, где безнравственный образ жизни стал нормой, измывались над четырехлетней девочкой, которая на данный момент находится в Детской республиканской клинической больнице, а медики оказывают ей всю необходимую помощь для восстановления», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По словам руководителя региона, нужно действовать более эффективно и строго, чтобы защитить детей от насилия и обеспечить безопасность всех жителей республики. Нарушители должны быть наказаны.

«Я обещаю, что мы будем преследовать их по всей строгости закона. Сейчас я говорю о попустительстве и недобросовестной работе участкового инспектора, органов опеки, инспекции по делам несовершеннолетних, а также о безразличном отношении соседей и родственников этой семьи к тому, что творилось с детьми в этом доме», — пишет Калиматов.

Глава республики заявил, что в связи с этим он провел встречу с министром здравоохранения Магомедбаширом Балаевым и замруководителя следственного управления СК России по республике Усманом Белхароевым, другими представителями правоохранительных органов. Ведутся следственные действия. Прокуратура также подключилась к расследованию, будет проведена проверка всех органов опеки и отделов ПДН.

Калиматов считает, что к этой ситуации необходимо также привлечь религиозных деятелей и старших тейпа (фамилии), чьими представителями являются родители девочки. Глава субъекта будет лично контролировать ход расследования данного преступления и требовать от всех ответственных структур принять более строгие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Как пояснили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах республики, в полицию из центральной районной больницы Малгобека поступил сигнал о доставлении в приёмное отделение малолетней девочки 2018 г. р., проживающей в одной из квартир в городе.

«У девочки, которой еще не исполнилось пять лет, закрытая черепно-мозговая травма, истощение, судорожны синдром, кровоизлияние сетчатки обоих глаз, двустороння пневмония, анемия, гематомы лицевой части», — рассказал источник.

По его словам, правоохранители выяснили, что телесные повреждения девочке, предположительно, причинили ее 31-летняя мать и бабушка, проживающие с пострадавшей, в ходе распития спиртных напитков.

На них могут завести дело по ст. 117 УКРФ (истязание).

С места происшествия стражи правопорядка изъяли бутылки со спиртным.