Власть

Глава Ингушетии провел выездное совещание правительства

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Махмуд-Али Калиматов провел выездное совещание республиканского правительства с участием представителей муниципалитетов субъекта. Обсуждались вопросы реализации нацпроектов, а также исполнение поручений руководителя субъекта, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Калиматов отметил ответственность курирующих зампредов, руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов в решении вопросов, касающихся повышения качества уровня жизни населения.

Также, речь шла об активизации работы всех министерств и ведомств, и постоянного представительства Ингушетии при Президенте России. Для этого, в частности, планируется проведение расширенных встреч с участием аппарата Главы, посвященных деятельности органов исполнительной власти.

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