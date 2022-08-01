Глава Ингушетии провел выездное совещание правительства

Калиматов отметил ответственность курирующих зампредов, руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов в решении вопросов, касающихся повышения качества уровня жизни населения.

Также, речь шла об активизации работы всех министерств и ведомств, и постоянного представительства Ингушетии при Президенте России. Для этого, в частности, планируется проведение расширенных встреч с участием аппарата Главы, посвященных деятельности органов исполнительной власти.