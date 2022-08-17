Глава Ингушетии провел заседание АТК региона
Махмуд-Али Калиматов провел заседание антитеррористической комиссии республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.
Члены комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов на территории региона. Кроме того, поднимался вопрос обеспечения безопасности в период предстоящего Дня знаний.
В заседании приняли участие представители правоохранительных и надзорных органов региона, члены правительства республики, а также главы администраций городов и районов.