Глава Ингушетии провел заседание АТК региона

Члены комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов на территории региона. Кроме того, поднимался вопрос обеспечения безопасности в период предстоящего Дня знаний.

В заседании приняли участие представители правоохранительных и надзорных органов региона, члены правительства республики, а также главы администраций городов и районов.