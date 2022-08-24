Глава Ингушетии проверил ход строительства водопровода в отдаленном селе Вознесенское

Здесь по его поручению полным ходом ведутся работы по устройству линии водоснабжения общей протяженностью более 4 тыс. метров с прокладкой труб диаметром 160 мм. На объекте также установят насосную станцию для перекачки воды с двумя насосами мощностью 45 кВт/ч, один из которых будет находиться в резерве. Также в рамках указанной работы будут установлены четыре накопительных резервуара по 100 кубометров каждый. Монтаж двух резервуаров предусмотрен в сельском поселении Южное, остальных двух — в селе Вознесенское.

Обращаясь к подрядчику, Калиматов подчеркнул, что особое внимание надо обратить на соблюдение технических нормативов.

«Следите за тем, чтобы соблюдались все нормативные требования: замеряйте траншеи, измеряйте трубы, которые укладываете, и проверяйте их на соответствие», — сказал он.

Сметная стоимость объекта водоснабжения составляет 20 млн рублей. По словам руководителя подрядной организации ООО «Теплотехник» Лобзана Матиева, протяженность проложенных труб составляет 2 тыс. метров. 35% работ уже выполнено, отставания по графику нет. Если работа и дальше пойдет такими темпами, то объект будет введен в эксплуатацию до конца сентября текущего года, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, что водоснабжение в Ингушетии является одной из самых сложных и проблемных отраслей, где наблюдается острый дефицит в летний сезон.

В республике определены семь приоритетных проектов водоснабжения на сумму более 710 млн рублей. Среди запланированных на 2025-2027 годы работ: бурение и обустройство артезианской скважины, а также строительство водопроводной сети в сельском поселении Троицкое, модернизация водозабора «Кантышево-Долаково», строительство водовода и резервуара в Малгобекском районе, улучшение системы водоснабжения в Сунже, бурение и обустройство артезианской скважины в сельском поселении Берд-Юрт, строительство водопроводной сети в селе Сагопши и другие.