Глава Ингушетии считает спецоперацию на Украине вынужденной мерой

«Никто и никогда в России не хотел и не желал никаких военных действий между нашими двумя странами, которые связывает многовековая национальная история и культура. Это вынужденная мера, без которой невозможно обеспечить, гарантировать безопасность нашего многонационального государства», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

По его словам, «надо понимать геополитическую опасность ситуации, когда военный блок НАТО сегодня или завтра может оказаться буквально на границе Российской Федерации. А это не только угроза танками и самолетами, но и ядерным оружием. Также это опасность других моральных ориентиров, другого культурного кода, опасность уничтожения нашей истории, братства, мировоззрения и многого другого».

«Российские солдаты и офицеры, а это и наши ребята из Ингушетии, выполняя свой воинский долг, сегодня защищают жизнь и права жителей Донбасса — наших людей, наших братьев и граждан. Долгие восемь лет жители ДНР и ЛНР жили в условиях страха и смертельной угрозы со стороны националистов, захвативших власть в Украине. Такая ситуация требовала соразмерного и четкого ответа», — считает руководитель субъекта.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин принял важнейшее и правильное решение провести специальную воинскую операцию, направленную на возвращение Украины в русло мирной жизни, очищения соседней страны от милитаристских устремлений и националистической идеологии. Армия России сегодня делает все возможное в таких условиях для безопасности мирных людей, гражданского населения», — добавил он.

По мнению Калиматова, одной из главных задач военных действий со стороны России — это сберечь себя и другие страны от любой вероятности угрозы использования ядерного потенциала, который легко приобретается Украиной после ее заявлений о выходе из безъядерного статуса. Подобное оружие не может находиться в руках безответственных политиков играющих судьбой своей страны.

«Жители Ингушетии испытывают горечь и скорбь от гибели военнослужащих и гражданского населения. Ожидаем, что в результате военной специальной операции ее цели будут скоро достигнуты, и она успешно завершится», — подчеркнул Глава региона.