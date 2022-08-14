«Ваша профессия во все времена пользовалась заслуженным уважением. Строители — это люди особой закалки, способные работать в самых трудных условиях. Сегодня, как и во все времена, перед тружениками строительной отрасли стоят масштабные задачи, от эффективного решения которых зависит дальнейшее развитие экономики республики и, самое главное, — благоустроенность и комфорт жизни людей», — отметил Калиматов в своем обращении.

Он выразил уверенность, что знания и опыт, мощный производственный и интеллектуальный потенциал, преданность избранному делу строителей будут и впредь служить на благо жителей Ингушетии.

«Ваш созидательный труд виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Все новое, что появляется сегодня в республике: комфортные жилые дома, социальные, культурные и промышленные объекты, создается вашими усилиями и вашими руками во имя настоящего и будущего нашего народа. Спасибо за ваш нелегкий труд, за верность выбранной профессии», — подчеркнул руководитель субъекта.

Калиматов пожелал строителям и их близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в работе, интересных проектов и новых достижений во благо и процветания Ингушетии.

Напомним, ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник — День строителя.

Празднование Дня строителя было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». С 2011 года по решению министерства регионального развития России праздник стал федеральным.