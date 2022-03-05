Глава Ингушетии указал на необходимость не допускать необоснованного повышения цен

«Мне лично поступило более 50 обращений из-за роста стоимости сахара и муки. В наших силах сдерживать скачки хотя бы на такие продукты. Люди у нас в большинстве своем несостоятельные, интересы самых социально незащищенных мы должны отстоять», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Руководитель субъекта отметил, что сложившиеся условия санкций негативно влияют на работу по укреплению экономики всей страны в целом и Ингушетии в частности. По его словам, на фоне ограничений внешних рынков, важно не позволить резких, необоснованных скачков на товары первой необходимости.

Глава рекомендовал разработать предложение в взаимодействии с региональным правительством по ограничению ценового подъема. Также он добавил, что к данной работе при необходимости будут подключены средства Национального фонда развития Ингушетии.

«Мы продумаем, как в рамках законодательства можно помочь людям. Средства фонда изначально направлены на урегулирование и смягчение подобных кризисных ситуаций. На данный момент они направлены на помощь и поддержку семей военнослужащих, погибших и раненых в ходе специальной военной операции в Донбассе, также предстоят нам благотворительные акции в месяц Рамадан», — пояснил Калиматов.

По данным ингушского УФАС России, отделение осуществляет проверки в отношении всей товаропроводящей цепи. Контроль ведется на предмет выявления необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников соответствующих рынков.