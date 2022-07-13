Глава Ингушетии в горном районе проверил ход подготовки к форуму «Трасса развития»

«Наш регион обладает огромным туристическим потенциалом, как для классического отдыха, так и для экстремального. Подобные спортивные и в то же время культурно-образовательные проекты привлекают молодых, активных путешественников, и, конечно, мы будем их поддерживать», — отметил Калиматов.

Как ранее сообщалось, форум сочетает в себе формат классического палаточного похода и обучающего акселератора. 100 участников «Трасса развития» из 8 федеральных округов России, отобранных из 400 человек по результатам онлайн-программы, на протяжении двух смен — с 15 по 17 июля и с 18 по 21 июля — получат навыки командной работы, тайм-менеджмента, проектного менеджмента. И все это в сочетании с атмосферой культуры и национальных ремесел Ингушетии, спорта и ЗОЖ.

На форуме пройдут лекции «Тактика позитивного мышления», «Психология жестов», «Мотивация», «Психология общения», тренинги по командообразованию и управлению, мастер-классы по гончарному делу, кузнечному и кожевенному ремеслам. Участников ждут также стрельба из лука, ночной кинотеатр, песни под гитару у костра, конкурсы и турниры с ценными призами. Погрузиться в традиции народа поможет Ассоциация ремесленников Ингушетии.

В частности, Иван Учаев, знаменитый гончар из Сызрани, выступит автором большого кувшина, который будет создан совместно с участниками форума. Спикером в мотивационном тренинге для молодежи выступит Людмила Тимакова из Пензы, генеральный директор АНО «ТО «ПензаХобби», объединяющего с 2013 года более 100 мастеров региона, руководитель ИРЦ «Капля солнца» и студии росписи «Желтый кактус», организатор международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель», признанного лучшим событием России, и более 100 других фестивалей.