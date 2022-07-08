Глава Ингушетии в Магасе вручил государственные награды

«Вручил Почетную грамоту Президента России и юбилейную медаль «30 лет образования Республики Ингушетия» Владимиру Сластенину (премьер-министр — ред.) за высокий профессионализм, заслуги в оказании медицинской помощи в период пандемии коронавирусной инфекции, а также трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Благодарность Президента России получил и заместитель министра промышленности и цифрового развития Шамсудин Боков», — написал Калиматов.

Также памятные медали «30 лет образования Республики Ингушетия» были вручены Герою труда Марем Богатыревой, Герою России Абубакару Костоеву, Председателю Народного собрания Ингушетии Магомету Тумгоеву и всему составу регионального парламента.

«От души поздравляю всех со знаменательной, заслуженной оценкой труда.

Желаю большого счастья и здоровья, успехов и достижений на благо Ингушетии и нашей страны России», — отметил Глава республики.

Напомним, награжденный благодарностью Президента России замминистра промышленности и цифрового развития региона Шамсудин Боков до недавнего времени возглавлял редакцию газеты «Ингушетия».

Коллектив издания поздравляет его с высокой оценкой труда и желает успехов на новом месте!