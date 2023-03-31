Власть

Глава Ингушетии встретился с экспертом центрального шифровального органа Президента России

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Руководитель региона Махмуд-Али Калиматов в Магасе провел рабочую встречу с экспертом центрального шифровального органа Президента Росси Юрием Сычевым.

Обсуждались вопросы взаимодействия и деятельности отдела специальной документальной связи администрации Главы и правительства республики.

«Служба ваша очень ответственна, мы живем во время исторических перемен, когда конфиденциальность имеет особое значение. Попрошу вас обратить внимание на необходимость методического характера проверок, повышения знаний наших работников. В уровне их компетентности и порядочности я не сомневаюсь, но во всех сферах необходимы совершенствование и постоянный образовательный процесс», — отметил Калиматов.

Сычев отметил профессионализм и высокую степень подготовки коллектива регионального отдела и, в частности, его руководителя Лидии Котиковой. С поставленными задачами специалисты справляются. Он также сообщил, что обучение они проходили на территории учебного центра ФСБ России и центрального шифровального аппарата администрации Президента России.

«У нас произошли некоторые изменения в работе, поэтому в текущем году запланированы переподготовки в Екатеринбурге и на территории ЦШО», — добавил он, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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