Глава Ингушетии встретился с экспертом центрального шифровального органа Президента России

Обсуждались вопросы взаимодействия и деятельности отдела специальной документальной связи администрации Главы и правительства республики.

«Служба ваша очень ответственна, мы живем во время исторических перемен, когда конфиденциальность имеет особое значение. Попрошу вас обратить внимание на необходимость методического характера проверок, повышения знаний наших работников. В уровне их компетентности и порядочности я не сомневаюсь, но во всех сферах необходимы совершенствование и постоянный образовательный процесс», — отметил Калиматов.

Сычев отметил профессионализм и высокую степень подготовки коллектива регионального отдела и, в частности, его руководителя Лидии Котиковой. С поставленными задачами специалисты справляются. Он также сообщил, что обучение они проходили на территории учебного центра ФСБ России и центрального шифровального аппарата администрации Президента России.

«У нас произошли некоторые изменения в работе, поэтому в текущем году запланированы переподготовки в Екатеринбурге и на территории ЦШО», — добавил он, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.