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Глава Ингушетии встретился с командующим СКО войск национальной гвардии

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Глава региона Махмуд-Али Калиматов встретился с командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства, на совещании, прошедшем в Магасе, активно обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения безопасности жителей во время праздников.

«Формат изменен в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране и в мире. Все внимание будет уделено исключительно детям, для которых мы разработали ряд мероприятий», — сообщил Махмуд-Али Калиматов.

Кроме того, стороны поговорили о поддержке росгвардейцев, которые находятся в зоне СВО, а также о необходимой помощи и поддержки их семьям.

«Эти задачи все еще занимают важное место в нашем списке приоритетов. Ребята непоколебимо служат своей Родине и смело сражаются на поле битвы. Поэтому наша обязанность помогать им здесь, обеспечивая всем необходимым», — подчеркнул руководитель субъекта.

Участники совещания, в котором также участвовал руководитель регионального управления Росгвардии Микаил Буружев, отметили хорошее взаимодействие между силовой структурой и властями республики, подчеркнув важность оказания всей необходимой поддержки.

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