Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих

«Очень тяжело об этом говорить, но, как и другие регионы, Ингушетия понесла первые военные потери. При исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса погибли наши земляки», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что погибшие «настоящие герои и патриоты своего Отечества и нашей Республики Ингушетия. Верные своей воинской присяге они не пощадили своих жизней и геройски погибли».

«Понимаю, как тяжело сейчас их родным и близким, и искренне разделяю их горе. Мы сделаем все, чтобы поддержать их семьи и оказать им посильную помощь», — отметил Калиматов.

«Дала гешт долда вай турпалашта! Гаргарча наха сабар, сатем лолба! Уж сена бола кегийнах Дала эша ма болба Г1алг1айчена!», — выразил соболезнования руководитель субъекта.