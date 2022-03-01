Трагедия

Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих

0

Глава республики Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих, отметив, что они - Герои Отечества.

«Очень тяжело об этом говорить, но, как и другие регионы, Ингушетия понесла первые военные потери. При исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса погибли наши земляки», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что погибшие «настоящие герои и патриоты своего Отечества и нашей Республики Ингушетия. Верные своей воинской присяге они не пощадили своих жизней и геройски погибли».

«Понимаю, как тяжело сейчас их родным и близким, и искренне разделяю их горе. Мы сделаем все, чтобы поддержать их семьи и оказать им посильную помощь», — отметил Калиматов.

«Дала гешт долда вай турпалашта! Гаргарча наха сабар, сатем лолба! Уж сена бола кегийнах Дала эша ма болба Г1алг1айчена!», — выразил соболезнования руководитель субъекта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии отменили праздничные мероприятия из-за гибели военнослужащих на Донбассе
Школьницы сельского поселения Яндаре Ингушетии посетили мастер-класс по отделке национального костюма
В Ингушетии пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Отечество»
83 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
Житель Ингушетии сядет в тюрьму за кражу отопительного котла у знакомого
В Ингушетии с начала года более чем на 22% увеличилось промпроизводство
В Ингушетии установят памятник к 100-летию Владимира Этуша
Вскоре выйдет в свет журнал «Народное творчество Республики Ингушетия»
Юный ингушский тяжелоатлет Амир Балаев успешно выступил на первенстве России
Ингушский спортсмен Ислам Кокурхоев стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана по джиу-джитсу
В селе Гази-Юрт Ингушетии провели мероприятия по очистке территории

Главное

Яндекс.Метрика

 