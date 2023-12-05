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Глава Ингушетии заявил, что Путин находится в центре ожиданий населения

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече с журналистами заявил, что «Президент России находится в центре ожиданий населения».

На большой пресс-конференции в Назрани по итогам года прозвучал вопрос главного редактора газеты «Ингушетия» Рашида Хамхоева об альтернативе Владимиру Путину на предстоящих весной 2024 года президентских выборах, учитывая то, что в октябре этого года на вопрос о доверии главе государства, по данным ВЦИОМ, положительно ответили более 78% опрошенных.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что официально дату голосования, в соответствии с российским законодательством, в ближайшее время назначит и объявит Совет Федерации.

«Действительно, подавляющее большинство граждан России совершенно здраво осознают, что соразмерной Владимиру Владимировичу Путину персоны на политической арене сегодня нет», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он добавил, что Президенту России «нет альтернативы», он для граждан «является ключевой политической фигурой и пользуется беспрецедентно высоким уровнем поддержки».

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