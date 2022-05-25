Глава Ингушетии заявил, что реставрацией ингушских башен должны заниматься профессионалы

«Эта архитектура уникальна, таких сооружений больше нигде нет. У наших предков были свои строительные технологии, благодаря которым башни смогли простоять несколько веков. Очень важно сохранить их и к реставрации должны быть допущены только профильные специалисты и серьезные эксперты», — подчеркнул Калиматов.

Руководитель управления культурного наследия правительства Магомед Дзарахов отметил, что в последние годы работы по сохранению объектов культурного наследия активизировались за счет внебюджетных источников финансирования, как правило, за счет представителей тейпов. Залогом проведения качественных работ по сохранению памятников является соблюдение законодательных норм. При этом игнорирования действующего законодательства и методики проведения работ по сохранению памятников влечет невосполнимый урон их историко-культурной ценности.

По его словам, управлением разработаны принципы проведения работ по сохранению архитектурных комплексов горной Ингушетии. Это —сохранение подлинности и уникальности памятника, пейзажей и местностей, обоснованность проектных решений, применение научного подхода, а также профессионализм лиц, проводящих подобные работы. Также признание всенародного достояния башенно-замковых комплексов горной Ингушетии и обязательность общественного обсуждения являются одними из условий допуска к реставрации памятников.

За период с 2019 года по настоящее время управлением выданы разрешения на проведение научно-исследовательских работ, связанных с разработкой научно-проектной документации, противоаварийных и реставрационных работ на 9 объектах культурного наследия.

Дзарахов отметил, что у вопроса есть и негативная сторона, которая также должна быть учтена, во избе¬жание конфликтных си¬туаций. Так, представителями одн¬ого из ингушских фамилий запланированы ра¬боты в Экикале, выходцами из которого являются и другие тейпы.

«Несогласованность да¬нных решений с предс¬тавителями этих фамилий может привести к конфликтным ситуациям», — обратил он внимание участников совещания.

В этой связи он подчеркнул, что вопрос осуществления восстановления памятников за счет внебюджетных средств в определенной части выходит за рамки полномочий управления культурного наследия. Кроме того, он считает, что освещение данной работы в СМИ позволило бы избежать конфликтные ситуации, а также дискредитацию органов власти путем распространения заведомо недостоверных сведен¬ий об их деятельности.

Калиматов дал поручение создать для координации работ по сохранению памятник¬ов за счет внебюджетных средств комиссию с включением в нее представителей управления культурного на¬следия, Миннаца Ингушетии, Росприроднадзора, Минприроды, управления внутренней по¬литики администрации Главы и правительства, государственно-правового управления и ГКУ «Джейрахско-Ассинский музей-заповедник».