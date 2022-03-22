Глава Ингушетии заявил, что у региона есть возможности обеспечить себя продовольствием

«В первую очередь мы должны обеспечить продуктами питания внутренний рынок. Такие возможности у нас сегодня есть. Агропромышленный сектор экономики у нас на подъеме. Мы развиваем животноводство, растениеводство. У нас несколько действующих крупных предприятий, производственные мощности которых позволяют обеспечить не только местное население, но и поставлять в другие регионы», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

По его словам, это — агропромышленный комплекс «Сунжа», «Сад-Гигант Ингушетия», птицеводческий комплекс «Южный», несколько частных тепличных комплексов, животноводческие ГУПы, Карабулакский мукомольный комбинат и другие предприятия.

По информации Минсельхоза Ингушетии, Карабулакский мукомольный комбинат уже сегодня в состоянии обеспечивать внутренний рынок высококачественной мукой. Спрос на их продукцию значительно вырос, и производство наращивает объемы. На комбинате пока задействована только одна линия, которая производит 1200 тонн муки в сутки. Есть также вторая дополнительная линия, способная производить до 2500 тонн.

В первую очередь продукция поставляется местным потребителям. Мешки весом 50 кг и с надписью «Сделано в России» реализуются по цене 1 тыс. рублей. Мука производится из местного зерна, которое проходит тщательную поэтапную проверку на качество. Современное технологическое оборудование, зерноочистители, размольное отделение на выходе дают продукцию, которая может составлять высокую конкуренцию. Мука вырабатывается трех сортов, по потребностям: высший, первый, второй. Все они отвечают требованиям ГОСТа. Каждые два часа, на стадии производства и отгрузки продукции, лаборатория делает отборы, проверяет муку на соответствие заявленному качеству. Никаких биологических, химических добавок в производстве комбинатом не используется, это — экологически чистый продукт.

В ближайших планах предприятия — открыть в каждом населенном пункте точки реализации муки. Карабулакский мукомольный завод регулярно участвует в сельскохозяйственных ярмарках, которые организует региональный Минсельхоз. Кроме того, есть договоренности на поставку муки в Воронеж, Ростовскую область. Сейчас предприятие работает над заказом соседних регионов — Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.