Глава Ингушетии заявил о необходимости защиты молодежи от враждебной пропаганды

«Нам, совместно с правоохранительными органами и органами муниципальных образований, органами исполнительной власти необходимо на постоянной основе осуществлять комплекс мер, направленных на организацию и проведение целенаправленной работы со студентами и учащимися школ. Нужно защитить наших школьников и студентов от враждебной нам пропаганды. И с этой целью доводить до молодежи объективную информацию о действиях нашего государства и Президента, рассказывать им о причинах, которые подвели Путина к решению о проведении спецоперации в Донбассе и Украине. Мы не можем допустить, чтобы из-за неверного понимания ситуации наша молодежь оказалась вовлеченной в несанкционированные протесты и экстремистские акции», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы правительства региона.

Начальник управления МВД по Ингушетии Багомед Маммаев сообщил участникам совещания, что у правоохранительных органов имеется подробная информация о действиях, которые предпринимаются противниками России для дестабилизации обстановки внутри страны.

«Так как основная часть молодежи является активными интернет-пользователями, в социальных сетях они легко попадает под влияние и становятся жертвами целенаправленной пропаганды и провокаций», — пояснил он.

В свою очередь, министр образования Эсет Бокова и ректор Ингушского госуниверситета Фатима Албакова рассказали о работе образовательных учреждений по патриотическому воспитанию и недопущению участия молодежи в несанкционированных акциях. В школах, колледжах и вузах проводятся тематические лекции и уроки. По словам Боковой, ежедневный охват студентов указанными мероприятиями составляет в среднем 600 человек.

Подводя итоги совещания, Калиматов подчеркнул, что к работе по воспитанию патриотизма и ответственности у подрастающего поколения необходимо отнестись со всей серьезностью.

«Необходимо, чтобы каждый на своем уровне хорошо делал эту работу и тесно сотрудничал со всеми задействованным органами власти», — добавил он.