Новости Ингушетии

1 ноября

31 октября

30 октября

29 октября

Жительница Назрани проведет восемь лет в колонии за убийство двоюродного брата
Приговор
Энергетики выдали более 8,5 МВт мощности объектам АПК в Ингушетии
Энергоснабжение
Антиковидные ограничения в Ингушетии продлены до 1 декабря
Власть
В связи с годовщиной трагических событий осени 1992 года 500 малоимущих семей Ингушетии и Пригородного района получат продуктовые наборы
Память
Ингушское отделение «Юнармии» объявляет конкурс в честь своего 5-летия
Юнармия
Творческие работники Ингушетии могут подать заявку на грант на портале «Культура. Гранты России»
Конкурс
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий
Выставка
Школьники сельского поселения Али-Юрт Ингушетии отметили предстоящий День народного единства
500 альпинистов из России и других стран пройдут подготовку в Джейрахском районе Ингушетии
Альпинизм
В Ингушетии разработают проект по обеспечению постоянной подпитки сунженского пруда путем забора воды с горной реки
Экология
Юные ингушские футболисты участвуют в финале Всероссийского фестиваля детского дворового футбола
В мэрии столицы Ингушетии чествовали триумфатора чемпионата мира по дзюдо Адама Цечоева
Встреча
Школьники сельского поселения Алхасты Ингушетии приняли участие в мероприятии «Трагедия одной осени 1992 г.»

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