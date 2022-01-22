Глава Коммолодежи перешел на работу в Администрацию Главы и правительства Ингушетии

«Указом руководителя региона Махмуд-Али Калиматова Мархиев назначен заместителем руководителя администрации Главы и Правительства Ингушетии», — сказал нашему изданию представитель Коммолодёжи. Ингушский активист, член молодежного движения республики Анзор Мархиев занимал пост председателя комитета по делам молодежи республики с начала ноября 2019 года.