Назначение

Глава Коммолодежи перешел на работу в Администрацию Главы и правительства Ингушетии

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Анзор Мархиев освобождён от должности председателя комитета по делам молодёжи республики по собственному желанию, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Указом руководителя региона Махмуд-Али Калиматова Мархиев назначен заместителем руководителя администрации Главы и Правительства Ингушетии», — сказал нашему изданию представитель Коммолодёжи. Ингушский активист, член молодежного движения республики Анзор Мархиев занимал пост председателя комитета по делам молодежи республики с начала ноября 2019 года.

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