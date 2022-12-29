Глава Малгобека Мусса Галаев отчитался о проделанной работе за 2022 год

Глава города рассказал о реализации в городе нацпроектов «Образование» и «Демография», а также программы «Формирование комфортной городской среды», которая позволила благоустроить 4 общественные территории.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что, судя по обращениям, которые ему поступают, воды нет во втором микрорайоне Малгобека. Администрация города ссылается на то, что проблема связана с отсутствием накопительного резервуара.

«Самое главное в Вашей работе — водоснабжение, проблема существует. Ко мне ранее обращались жители сельского поселения Вознесенское и 2-го микрорайона обратились совсем недавно. В следующем году сроком до 1 мая постройте накопитель необходимого объема, помощь будет оказана, если необходимо. Уделяем и продолжим уделять внимание Городу воинской славы», — подчеркнул он.

Далее, как отметил глава города, в рамках федеральной программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества 2019-2024 гг.» в Городе воинской славы проведены работы по реконструкции памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

«Администрацией города на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере землепользования: рейдовые мероприятия, судебные иски и другие инструмента в рамках законодательства РФ. У нас реализуется программа бесплатной догазификации населения, для которой необходимо выявить незарегистрированные дома индивидуальной застройки. Ведутся разъяснительные беседы с гражданами о целесообразности постановки на учет, проведена деятельность по сверке абонентской базы ресурсоснабжающей организации с городской. За 2022 год вынесено 115 постановлений об уточнении адресов объектов недвижимости. В здании мэрии организован пункт приема заявок на догазификацию. Принято 74 обращения, 54 из которых с полным пакетом документов, 50 обработано», — дополнил Мусса Галаев.

Ранее сообщалось, что по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова в 2022 году в Малгобеке открыт спортивный комплекс с бассейном на 500 мест, введены в строй системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, начато строительство поста ДПС при въезде в Малгобек, в сельском поселении Вознесенское проложена линия водоснабжения длиной 4100 м, заканчивается установка станции с двумя насосами, а также 4-х накопительных резервуаров по 100 кубометров: 2 — для указанного села, 2 — для сельского поселения Южное.