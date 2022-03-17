Глава Минкультуры Ингушетии пообещала предоставить «Молодежному театру» более подходящее здание

В бывшей студии «Барт», с недавних пор переименованной в «Молодежный театр», в сопровождении директора учреждения — народного артиста республики Муртаза Озиева, Льянова осмотрела складские помещения, кабинеты, где располагаются работники театра, прилегающую территорию, а также оценила общее техническое состояние здания.

В неформальном общении с коллективом театра она подчеркнула, что при тех условиях, в каких сейчас находится коллектив, весьма проблематично наладить творческий процесс, и отметила, что окажет содействие, в рамках полномочий Министерства культуры Республики Ингушетия, в решении накопившихся проблем.

«Главная задача театра — развитие души, ума и формирование ценностных ориентиров. Театр способствует нравственному воспитанию личности. Он учит быть человеком, то есть учит чувствовать и сопереживать, оказывая огромное эмоциональное влияние», — отметила глава Минкультуры.

По ее мнению, в условиях, в которых на данный момент приходится творить коллективу театра, невозможно полностью сосредоточиться на творческом процессе.

«В ближайшее время будет продуман вопрос о том, чтобы предоставить коллективу более подходящее для его деятельности здание», — сказала Залина Льянова.