Глава Минкультуры Ингушетии пообещала предоставить «Молодежному театру» более подходящее здание

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Глава Министерства культуры Ингушетии Залина Льянова посетила государственное бюджетное учреждение «Молодежный театр» с целью ознакомления с условиями работы и деятельностью коллектива, сообщила пресс-служба ведомства.

В бывшей студии «Барт», с недавних пор переименованной в «Молодежный театр», в сопровождении директора учреждения — народного артиста республики Муртаза Озиева, Льянова осмотрела складские помещения, кабинеты, где располагаются работники театра, прилегающую территорию, а также оценила общее техническое состояние здания.

В неформальном общении с коллективом театра она подчеркнула, что при тех условиях, в каких сейчас находится коллектив, весьма проблематично наладить творческий процесс, и отметила, что окажет содействие, в рамках полномочий Министерства культуры Республики Ингушетия, в решении накопившихся проблем.

«Главная задача театра — развитие души, ума и формирование ценностных ориентиров. Театр способствует нравственному воспитанию личности. Он учит быть человеком, то есть учит чувствовать и сопереживать, оказывая огромное эмоциональное влияние», — отметила глава Минкультуры.

По ее мнению, в условиях, в которых на данный момент приходится творить коллективу театра, невозможно полностью сосредоточиться на творческом процессе.
«В ближайшее время будет продуман вопрос о том, чтобы предоставить коллективу более подходящее для его деятельности здание», — сказала Залина Льянова.

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