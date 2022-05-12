Образование

Глава Минобрнауки Ингушетии принимает участие во Всероссийском семинаре-совещании руководителей органов исполнительной власти

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Министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова принимает участие во Всероссийском семинаре-совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих госуправление в сфере образования, которое проходит в Калужской области.

«В ходе первого дня совещания выступили первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев», — отметила глава образовательного ведомства республики.

По её словам, на встрече обсуждаются важные вопросы — воспитание подрастающего поколения, развитие системы образования, строительство новых школ и ремонт старых, поддержка учителей.

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