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Глава Минсельхоза Ингушетии исполнил мечту мальчика в рамках акции «Елка желаний»

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Глава Минсельхоза Ингушетии Магамед Гагиев исполнил желание 15-летнего жителя г. Сунжи Мансура Пошева, который активно занимается вольной борьбой.

«Мальчик попросил штангу и гантели, чтобы тренироваться дома в перерывах между основными борцовскими занятиями, и добиться лучших результатов в спорте», — сообщил газете «Ингушетия» Магамед Гагиев.

Подарок от руководителя аграрного ведомства доставил адресату и вручил с напутственными словами замминистра Казбек Беков, пожелав при этом юному атлету удачи и больших успехов в спортивной карьере.

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