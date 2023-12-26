Глава Минсельхоза Ингушетии исполнил мечту мальчика в рамках акции «Елка желаний»

«Мальчик попросил штангу и гантели, чтобы тренироваться дома в перерывах между основными борцовскими занятиями, и добиться лучших результатов в спорте», — сообщил газете «Ингушетия» Магамед Гагиев.

Подарок от руководителя аграрного ведомства доставил адресату и вручил с напутственными словами замминистра Казбек Беков, пожелав при этом юному атлету удачи и больших успехов в спортивной карьере.