Глава Минздрава Ингушетии провел очередной прием граждан

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В Минздраве Ингушетии исполняющий обязанности министра Магомед-Башир Балаев провел личный прием граждан по вопросам, относящимся к полномочиям ведомства.

Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, вопросы, с которыми обращались жители региона, касались в основном приобретения льготных лекарственных препаратов, помощи с медицинской реабилитацией и направления в специализированные лечебные учреждения.

Так, жительница города Сунжа обратилась к министру с просьбой помочь с обеспечением лекарственных препаратов и реабилитацией матери. Балаев взял под личный контроль данный вопрос и в ближайшее время обещал решить его положительным образом.

Также по каждому обращению министром были даны соответствующие поручения, а предложения будут рассмотрены и учтены в дальнейшей работе.

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