Глава Минздрава Ингушетии провел очередной прием граждан

Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, вопросы, с которыми обращались жители региона, касались в основном приобретения льготных лекарственных препаратов, помощи с медицинской реабилитацией и направления в специализированные лечебные учреждения.

Так, жительница города Сунжа обратилась к министру с просьбой помочь с обеспечением лекарственных препаратов и реабилитацией матери. Балаев взял под личный контроль данный вопрос и в ближайшее время обещал решить его положительным образом.

Также по каждому обращению министром были даны соответствующие поручения, а предложения будут рассмотрены и учтены в дальнейшей работе.