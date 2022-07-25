МВД

Глава муниципалитета в Ингушетии подозревается в превышении должностных полномочий

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Правоохранители Ингушетии выявили факт превышения главой муниципалитета должностных полномочий, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что в марте 2013 года глава администрации одного из сельских поселений Джейрахского района, не имея никаких правоустанавливающих документов, выдал выписку из похозяйственной книги, согласно которой жительнице республики принадлежат земельный участок в этом населенном пункте, общей площадью 1,4 тыс. кв. метров, и жилой дом — 47,3 кв. м, что повлекло их незаконное отчуждение.

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 578 тыс. рублей, а домовладения — свыше 98 тысяч руб.

В действиях чиновника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК России.

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