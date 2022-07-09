Глава МВД Ингушетии поздравил жителей региона праздником Ид-аль-Адха

«Уважаемые жители и гости Ингушетии! Благословенный праздник жертвоприношения (Ид-аль-Адха, Курбан-Байрам, ГIурба) отмечают мусульмане по всему миру. От себя лично и от всех сотрудников министерства внутренних дел по республике, в рядах которого несут службу мусульмане многих национальностей, сердечно поздравляю жителей и гостей республики с праздником Курбан-Байрам». — сказал Михаил Коробкин.

«Да примет Аллах вашу жертву, молитву и все благие дела! Мира, добра и счастья вам в эти дни и до конца времён», — добавил руководитель ведомства.