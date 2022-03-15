Глава МВД по Ингушетии поздравил ветеранов и сотрудников с Днем образования органов внутренних дел региона

«Сотрудники полиции всегда отличались высоким профессионализмом, работоспособностью и преданностью служебному долгу. Оставаясь в строю даже в самое трудное время, вы всегда находитесь на страже Родины, стоя на передовом рубеже борьбы с преступностью, обеспечиваете охрану общественного порядка и общественной безопасности, участвуете в противодействии угрозам экстремизма и терроризма, верно служите интересам народа», — отметил Коробкин в своем обращении, опубликованном на сайте МВД по республике.

По его словам, принципиальность сотрудников органов внутренних дел в решении служебных вопросов дает возможность успешно решать самые сложные и ответственные задачи, служит гарантией создания и поддержания благоприятных условий для мирной и созидательной жизни, позволяет обеспечить безопасность жителей и гостей Ингушетии.

«История органов правопорядка нашей республики содержит немало славных страниц, а многие сотрудники полиции, отдавшие свои жизни в борьбе с преступностью, на века останутся героями в памяти народа. Мы преклоняемся перед их подвигом и будем вечно чтить память наших товарищей. Безусловно, огромная заслуга во всех наших успехах принадлежит ветеранам органов внутренних дел, отдавшим долгие годы жизни служению Отечеству. Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт, передаваемый молодому поколению сотрудников, уверен, способствует более эффективному решению задач, стоящих перед министерством», — подчеркнул Коробкин.

Он поблагодарил коллег за добросовестный труд, высокую гражданскую ответственность и преданность общему делу.

«В этот знаменательный день, коллеги и соратники, примите искренние слова благодарности за ежедневный вклад в обеспечение безопасности наших граждан, пожелания долгих лет активной жизни, крепкого здоровья, семейного счастья, новых успехов в службе на благо и процветание нашей республики», — добавил министр.

Напомним, 15 марта 1993 года был издан указ первого Президента Ингушетии Руслана Аушева о создании МВД республики.

За 29 лет, оберегая покой жителей региона, при исполнении служебного долга погибло более 400 сотрудников республиканского министерства внутренних дел.