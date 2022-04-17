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Глава МВД по Ингушетии поздравил ветеранов-правоохранителей с профессиональным праздником

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Министр внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин поздравил ветеранов-правоохранителей с профессиональным праздником, отметив, что в 2022 году ветеранская организация системы МВД является самой многочисленной и одной из наиболее авторитетных в стране.

По его словам, движение объединяет сотрудников, прослуживших в органах внутренних дел, ветеранов Великой Отечественной войны, участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также тех, кто нес службу в бывших республиках Советского Союза. Актив организации помогает министерству в деле патриотического, нравственного и профессионального воспитания сотрудников. Кроме того, ветераны службы вносят важный вклад в профилактику детской и подростковой преступности. Опыт и знания отставников помогают раскрывать ряд преступлений, сообщается на сайте силового ведомства.  

«Совет ветеранов министерства внутренних дел по Республике Ингушетия, возглавляемый полковником милиции в отставке Магомед-Сали Котиевым, активно содействует находящимся в строю правоохранителям, члены организации щедро делятся с молодыми коллегами своим богатым профессиональным опытом, помогают в деле патриотического воспитания молодежи республики», — отметил Коробкин.

Он выразил признательность ветеранам охраны правопорядка за их труд, помощь и поддержку сотрудникам, несущим службу в наши дни. Пожелал отставным солдатам правопорядка и их коллегам во всех регионах России «долгих лет активной жизни, крепкого здоровья, хорошего настроения и неиссякаемого тепла семейного очага».

Напомним, 17 апреля отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск, установленный приказом руководителя МВД от 12 августа 2010 года в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения.

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