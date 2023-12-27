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Глава Назрановского района Ингушетии исполнил желание ребенка из села Долаково

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Глава Назрановского района Амирхан Измайлов исполнил желание маленького Ахмеда Гелисханова из сельского поселения Долаково в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».

Отмечается, что Амирхан Измайлов снял бумажный шар с желанием ребёнка обрести зимнюю и весеннюю одежду. Мальчик страдает синдромом Дауна, но в то же время не огорчается и радуется жизни. В этом убедились внезапно нагрянувшие к нему гости с вещами и сладкими подарками.

Глава района, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, пожелал Ахмеду много позитивных эмоций в грядущем году. Он также посоветовал маме мальчика обращаться с наболевшими просьбами в районную администрацию, где ей непременно окажут поддержку и содействие.

«Пусть у всех детей также и в следующем году сбудутся самые благие их пожелания и мечты!» — подчеркнул Амирхан Измайлов.

Напомним, акция «Елка желаний» проводится в республике ежегодно по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Благотворительное мероприятие позволяет подарить радость в канун Нового года детям из нуждающихся семей и семей участников СВО.

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