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Главе Ингушетии представили нового начальника центра спецсвязи и информации ФСО в регионе

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Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову представили нового начальника центра специальной связи и информации федеральной службы охраны России в республике Сергея Чернышева.

Специально для этого в регион прибыл руководитель управления специальной связи и информации ФСО России в СКФО Халидбек Алхастов. Стороны обсудили вопросы взаимодействия силовых структур с органами исполнительной власти, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Алхастов отметил, что опыт работы в регионах страны поможет Чернышеву незамедлительно войти в курс дела. Тем более, по его словам, коллектив в республике компетентный и работа хорошо налажена, что демонстрирует одни из лучших показателей по субъектам России.

Калиматов в свою очередь приветствовал нового начальника центра специальной связи и информации ФСО, пожелав успехов в трудовой деятельности на благо Ингушетии и страны в целом.

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