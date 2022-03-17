Назначение

Главе Ингушетии представили нового руководителя «Газпром межрегионгаз Назрань»

0

Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову в Магасе представили нового руководителя «Газпром газораспределение Назрань» и «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберта Льянова.

Во встрече приняли участие заместитель гендиректора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский, заместитель гендиректора по корпоративной защите компании Роман Седов, председатель правительства республики Владимир Сластенин и руководитель министерства энергетики и ЖКХ Умар Султыгов.

Пахомовский отметил опыт работы нового руководителя в органах государственной власти, в том числе Государственной Думе России и ряде коммерческих организаций, что позволяет говорить о его понимании специфики работы компаний, перспективах и планах дальнейшего развития.

Руководитель субъекта выразил надежду на продолжение сотрудничества по развитию газораспределительной сети в республике, снижению дефицита энергомощностей, дальнейшей реализации проектов.

«Сегодня стоит проблема отсутствия документов на дома и земельные участки у населения, что в свою очередь тормозит газифицию в регионе. Ее устранением усиленно занимается правительство совместно с муниципалитетами. Здесь нужно продолжить слаженную работу. Также в приоритет задач должна войти модернизация абонентского отдела, которая позволит обеспечить работу с клиентами максимально прозрачно», — цитирует Калиматова пресс-служба Глава и правительства региона.

Альберт Льянов родился в 1977 году в городе Малгобеке. В 2000 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «менеджмент», в 2005 году обучался специальности «юриспруденция» в Московском новом юридическом институте, а в 2006 году окончил Российскую Академию государственной службы при Президенте страны, где получил квалификацию «правовое, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Государственной Думы».

Альберт Льянов начал карьеру в органах государственной власти в 2004 году помощником депутата Госдумы, где проработал 6 лет. Занимал различные должности, последний год являлся заместителем гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпред Юрий Чайка встретился с беженцами из ЛДНР в Пятигорске
Калиматов поздравил жителей республики с 252-летием единения Ингушетии с Россией
Глава Минкультуры Ингушетии пообещала предоставить «Молодежному театру» более подходящее здание
Роскомнадзор не ограничит работу WhatsApp в России
Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева переехала в новое здание в Назрани
В Ингушетии планируется провести учредительное собрание Сунженского окружного казачьего общества
Ингушетия и Тюменская область заключили соглашение о прямом авиасообщении
Руководителем Миннаца Ингушетии назначен Ваха Беков
Прокуратура Ингушетии проверит строительную компанию после смерти рабочего
Власти Ингушетии зарегистрируют слоган «Ингушетия — родина башен»
В Ингушетии формируют команды юных боксёров для участия в общероссийских соревнованиях

Главное

Яндекс.Метрика

 