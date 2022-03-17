Главе Ингушетии представили нового руководителя «Газпром межрегионгаз Назрань»

Во встрече приняли участие заместитель гендиректора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский, заместитель гендиректора по корпоративной защите компании Роман Седов, председатель правительства республики Владимир Сластенин и руководитель министерства энергетики и ЖКХ Умар Султыгов.

Пахомовский отметил опыт работы нового руководителя в органах государственной власти, в том числе Государственной Думе России и ряде коммерческих организаций, что позволяет говорить о его понимании специфики работы компаний, перспективах и планах дальнейшего развития.

Руководитель субъекта выразил надежду на продолжение сотрудничества по развитию газораспределительной сети в республике, снижению дефицита энергомощностей, дальнейшей реализации проектов.

«Сегодня стоит проблема отсутствия документов на дома и земельные участки у населения, что в свою очередь тормозит газифицию в регионе. Ее устранением усиленно занимается правительство совместно с муниципалитетами. Здесь нужно продолжить слаженную работу. Также в приоритет задач должна войти модернизация абонентского отдела, которая позволит обеспечить работу с клиентами максимально прозрачно», — цитирует Калиматова пресс-служба Глава и правительства региона.

Альберт Льянов родился в 1977 году в городе Малгобеке. В 2000 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «менеджмент», в 2005 году обучался специальности «юриспруденция» в Московском новом юридическом институте, а в 2006 году окончил Российскую Академию государственной службы при Президенте страны, где получил квалификацию «правовое, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Государственной Думы».

Альберт Льянов начал карьеру в органах государственной власти в 2004 году помощником депутата Госдумы, где проработал 6 лет. Занимал различные должности, последний год являлся заместителем гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».