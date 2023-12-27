Главные врачи медицинских организаций Ингушетии приняли участие в акции «Елка желаний»

В настоящее время они заняты осуществлением этих заветных желаний ребятишек. В списке желаний маленьких жителей республики спортивный инвентарь, материалы для творчества, технические устройства, музыкальные инструменты. Некоторые мечтатели загадали подарки-сюрпризы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в здравоохранительном ведомстве региона, все желания ребят будут исполнены до наступления светлого праздника — Нового года.

«Вместе мы можем сделать жизнь детей ярче и счастливее!», — этим девизом руководствуются медицинские работники Ингушетии при участии в благотворительной акции.