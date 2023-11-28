Форум

Главный поисковик Ингушетии принял участие в сборе руководителей клубов исторической реконструкции

0

Руководитель Ингушского регионального отделения Поискового движения России Беслан Дзейтов принял участие во Всероссийском сборе руководителей клубов исторической реконструкции, который прошел в столице Кабардино-Балкарии 24-27 ноября.

В Нальчике собрались представители профильных клубов, эксперты и почетные гости — всего около 80 человек, которые ведут просветительскую работу с детьми и молодёжью и готовы делиться своим опытом. Приветствовал участников форума заместитель председателя правительства КБР Марат Хубиев.

На протяжении четырех дней участники сбора обсуждали актуальные вопросы развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи, популяризации исторической реконструкции, Поискового движения России, делились опытом в сфере сохранения исторической памяти, популяризации подвигов героев и видных деятелей российской истории. Помимо пленарных и проектных сессий для участников сбора были проведены мастер-классы, культурные мероприятия, встречи с представителями органов государственной власти.

«Всероссийский сбор — это своего рода площадка для обмена опытом, подведения итогов реализованных проектов, формирования плана работы на предстоящий период и обсуждения важных для сообщества реконструкторов вопросов и проблем», — отметил Беслан Дзейтов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Галашки Ингушетии провели беседу со школьниками антитеррористической направленности
В аэропорту Ингушетии пресекли попытку дачи взятки полицейскому
Житель Ингушетии ответит в суде за фиктивную прописку иностранца
В Ингушетии завершился цикл сессий по социальному проектированию
Со школьниками села Пседах Ингушетии провели беседу об отношении к детям-инвалидам
В Ингушетии реализуется Всероссийский проект «Урок цифры»
В Ингушетии неизвестный похитил из частного дома 47 тыс. рублей
В Сунже Ингушетии к концу года откроется новый ФОК
В Сунже Ингушетии ликвидировали последствия штормового ветра
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс по мыловарению
В Джейрахском районе Ингушетии восстановили подачу электроэнергии

Главное

Яндекс.Метрика

 