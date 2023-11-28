Главный поисковик Ингушетии принял участие в сборе руководителей клубов исторической реконструкции

В Нальчике собрались представители профильных клубов, эксперты и почетные гости — всего около 80 человек, которые ведут просветительскую работу с детьми и молодёжью и готовы делиться своим опытом. Приветствовал участников форума заместитель председателя правительства КБР Марат Хубиев.

На протяжении четырех дней участники сбора обсуждали актуальные вопросы развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи, популяризации исторической реконструкции, Поискового движения России, делились опытом в сфере сохранения исторической памяти, популяризации подвигов героев и видных деятелей российской истории. Помимо пленарных и проектных сессий для участников сбора были проведены мастер-классы, культурные мероприятия, встречи с представителями органов государственной власти.

«Всероссийский сбор — это своего рода площадка для обмена опытом, подведения итогов реализованных проектов, формирования плана работы на предстоящий период и обсуждения важных для сообщества реконструкторов вопросов и проблем», — отметил Беслан Дзейтов.