Прием граждан

Главный судебный пристав Ингушетии выслушает жителей республики

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14 марта 2022 года в 14:00 в приемной Президента Российской Федерации в Республике Ингушетия, расположенной в здании администрации города Магас по адресу: г. Магас, пр. Идриса Зязикова, д. 2, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия — главный судебный пристав Республики Ингушетия Максим Шатин проведет личный прием граждан.

Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов.

— В ходе приема граждане и представители организации смогут обратиться по вопросам применения законодательства об исполнительном производстве, в том числе исполнения решений судов и иных уполномоченных органов, — пояснил собеседник. — Предварительная запись на прием осуществляется по телефонному номеру 8(8734) 55-19-84. Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

Бузуртанов добавил, что прием будет осуществляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

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