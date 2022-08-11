Главный ветврач Ингушетии попросил у сенатора содействия в решении проблем ветеринарной службы

«Основными темами обсуждения были задачи и проблемы государственной ветеринарной службы и эпизоотическая обстановка по острым, инфекционным и хроническим заболеваниям сельскохозяйственных животных», — сказал собеседник издания.

По его словам, Дзугаев в ходе беседы обратился к сенатору с просьбой помочь изыскать возможность в поддержке развития материально-технической базы ветеринарной службы на федеральном уровне.

В завершение главный ветврач республики поблагодарил Барахоева за встречу и готовность помочь в решении озвученных сложностей, пожелал ему успехов в работе.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», при потребности в 42-х ветеринарных лечебницах в республике функционируют восемь, а ветеринарные специалисты размещаются в неприспособленных помещениях на дому. Для решения этого и других указанных вопросов по согласованию с Главой и правительством ветуправление разработало проект региональной программы, которая позволит укрепить материально-техническую базу.

И. о. премьера Ингушетии Магомед Евлоев на совещании в Магасе поручил Минфину изыскать средства для реализации упомянутой программы, а региональному Минстрою — разработать проект типового здания ветлечебницы.