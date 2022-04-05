Главу сельской администрации в Ингушетии уличили в незаконном оформлении земельных участков

«Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего главы администрации сельского поселения Долаково Назрановского муниципального района республики. Он подозревается в незаконном оформлении земельных участков. По данным следствия, 13 июня 2017 года подозреваемый незаконно оформил на себя и свою супругу земельные участки общей площадью 4 тыс. квадратных метров, и выдал на свое имя и на имя супруги выписки из похозяйственной книги, куда были внесены заведомо ложные сведения о принадлежности ему и его супруге данных участков», — говорится в сообщении.

Впоследствии мужчина и его супруга обратились в Росреестр по республике, где на основании указанных выписок зарегистрировали право собственности на указанные земельные участки, что привело к их незаконному отчуждению.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.