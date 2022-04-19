Штраф

Главврач больницы в Ингушетии заплатит штраф за нарушение трудовых прав инвалидов

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По постановлению прокуратуры главврач ГБУЗ «Джейрахская районная больница» привлечен к административной ответственности за невыполнение квот для приёма на работу инвалидов, а также непредоставления сведения о наличии либо отсутствии вакантных рабочих мест, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Данные сведения необходимы для осуществления ГКУ «Центр занятости населения Джейрахского района» законной деятельности, в том числе направленной на трудоустройство безработных граждан, ведения информационного банка данных о наличии вакантных рабочих мест и мониторинга наличия вакантных рабочих мест.

«Установлено, что ГБУЗ «Джейрахская районная больница» нарушило требования действующего законодательства в сфере занятости населения, а именно не представила сведения о наличии либо отсутствии вакантных рабочих мест (должностей) и выполнении квот для приёма на работу инвалидов», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокуратура района вынесла постановление о возбуждении в отношении главного врача больницы дела об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)).

Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

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