Главврач больницы в Ингушетии заплатит штраф за нарушение трудовых прав инвалидов

Данные сведения необходимы для осуществления ГКУ «Центр занятости населения Джейрахского района» законной деятельности, в том числе направленной на трудоустройство безработных граждан, ведения информационного банка данных о наличии вакантных рабочих мест и мониторинга наличия вакантных рабочих мест.

«Установлено, что ГБУЗ «Джейрахская районная больница» нарушило требования действующего законодательства в сфере занятости населения, а именно не представила сведения о наличии либо отсутствии вакантных рабочих мест (должностей) и выполнении квот для приёма на работу инвалидов», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокуратура района вынесла постановление о возбуждении в отношении главного врача больницы дела об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)).

Суд назначил ему наказание в виде штрафа.