Главврач больницы в Ингушетии заплатит штраф за нарушение трудовых прав инвалидов
По постановлению прокуратуры главврач ГБУЗ «Джейрахская районная больница» привлечен к административной ответственности за невыполнение квот для приёма на работу инвалидов, а также непредоставления сведения о наличии либо отсутствии вакантных рабочих мест, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Данные сведения необходимы для осуществления ГКУ «Центр занятости населения Джейрахского района» законной деятельности, в том числе направленной на трудоустройство безработных граждан, ведения информационного банка данных о наличии вакантных рабочих мест и мониторинга наличия вакантных рабочих мест.
«Установлено, что ГБУЗ «Джейрахская районная больница» нарушило требования действующего законодательства в сфере занятости населения, а именно не представила сведения о наличии либо отсутствии вакантных рабочих мест (должностей) и выполнении квот для приёма на работу инвалидов», — говорится в сообщении.
По итогам проверки прокуратура района вынесла постановление о возбуждении в отношении главного врача больницы дела об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)).
Суд назначил ему наказание в виде штрафа.