Главврач Карабулакской городской больницы Ингушетии стала победителем всероссийского конкурса

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры психологии Ингушского государственного университета, главврач Карабулакской городской больницы Зара Албакова стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший главный врач России — 2022», сообщила пресс-служба ИнгГУ.

Эта победа стала результатом заслуг Албаковой, которая является высококвалифицированным специалистом, принимает активное участие в общественной жизни больницы, является автором и соавтором многих научных публикаций. Она систематически повышает свой профессиональный уровень, участвуя в научных конференциях, семинарах и форумах как регионального, так и всероссийского значения.

Сфера научных интересов Зары Албаковой — исследования в области нейропсихологии, психогенетики, психофизиологии, клинической психологии.

«Лучший главный врач России» — ежегодный медицинский профессиональный конкурс для определения лидеров среди главных врачей медицинских учреждений, имеющих высокий потенциал и обеспечивающих высокий уровень профессиональной деятельности. Учредитель и организатор мероприятия — ООО «Медицинское профессиональное агентство развития».

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