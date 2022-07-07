Главврач Карабулакской городской больницы Ингушетии стала победителем всероссийского конкурса
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры психологии Ингушского государственного университета, главврач Карабулакской городской больницы Зара Албакова стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший главный врач России — 2022», сообщила пресс-служба ИнгГУ.
Эта победа стала результатом заслуг Албаковой, которая является высококвалифицированным специалистом, принимает активное участие в общественной жизни больницы, является автором и соавтором многих научных публикаций. Она систематически повышает свой профессиональный уровень, участвуя в научных конференциях, семинарах и форумах как регионального, так и всероссийского значения.
Сфера научных интересов Зары Албаковой — исследования в области нейропсихологии, психогенетики, психофизиологии, клинической психологии.
«Лучший главный врач России» — ежегодный медицинский профессиональный конкурс для определения лидеров среди главных врачей медицинских учреждений, имеющих высокий потенциал и обеспечивающих высокий уровень профессиональной деятельности. Учредитель и организатор мероприятия — ООО «Медицинское профессиональное агентство развития».