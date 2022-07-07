Главврач Карабулакской городской больницы Ингушетии стала победителем всероссийского конкурса

Эта победа стала результатом заслуг Албаковой, которая является высококвалифицированным специалистом, принимает активное участие в общественной жизни больницы, является автором и соавтором многих научных публикаций. Она систематически повышает свой профессиональный уровень, участвуя в научных конференциях, семинарах и форумах как регионального, так и всероссийского значения.

Сфера научных интересов Зары Албаковой — исследования в области нейропсихологии, психогенетики, психофизиологии, клинической психологии.

«Лучший главный врач России» — ежегодный медицинский профессиональный конкурс для определения лидеров среди главных врачей медицинских учреждений, имеющих высокий потенциал и обеспечивающих высокий уровень профессиональной деятельности. Учредитель и организатор мероприятия — ООО «Медицинское профессиональное агентство развития».