Главы Ингушетии и Дагестана обсудили вопросы сотрудничества по ряду направлений

Руководители регионов обсудили вопросы сотрудничества по ряду направлений, в том числе и в сфере промышленного производства. Меликов и Калиматов в ходе рабочей встречи наметили шаги по линии поставок лифтового оборудования, взаимообмена специалистами для новых производств, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

«Сегодня у нас развивается обувная отрасль, налажен пошив специальной формы для военнослужащих, запущены высокотехнологичное светодиодное производство и комбинат детского питания. Мы реанимируем промышленные предприятия республики и хотим взаимодействовать с Дагестаном в этом плане. Регион большой и серьезный, хотелось бы наладить взаимовыгодное сотрудничество», — отметил Калиматов.

Меликов выразил готовность к дальнейшему долгосрочному сотрудничеству между двумя братскими республиками.

«Рад Вас видеть в республике и как доброго соседа, и как человека, к которому отношусь с большим уважением. Мы готовы идти рука об руку с Ингушетией по всем направлениям. Есть и у нас производство обуви, мы также планируем наладить и текстильное производство. На мой взгляд, кооперация сегодня очень важна, в том числе в части обеспечения всем необходимым наших военнослужащих. Кроме того, мы готовы предложить экологически чистые продукты для вашего комбината детского питания и другую продовольственную продукцию для переработки. Думаем, логистически это будет выгодно и вам, и нам», — сказал он.

Калиматов пригласил Меликова посетить Ингушетию и лично ознакомиться с потенциалом сотрудничества.