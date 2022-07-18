Гол футболиста Магомеда Оздоева в составе «Зенита» лондонскому «Челси» признан лучшим в текущем сезоне

В итоговом голосовании участвовал мяч Магомеда Оздоева, признанный лучшим голом первой половины сезона, и точный выстрел Данила Кругового по воротам «Крыльев Советов», ставший лучшим во второй части минувшего чемпионата.

По информации портала ingfootball, набрав 80,6% голосов, победу одержал мощный и точный удар бывшего полузащитника «Зенита» на последних секундах матча Лиги чемпионов. В общей сложности в голосовании приняли участие 19 659 человек. Напомним, «Зенит» проигрывал «Челси» со счётом 2:3, однако удар Магомеда Оздоева с лёта из-за пределов штрафной позволил петербуржцам сравнять счёт в этой встрече и заработать одно очко. В итоге, питерцы заняли в своей группе третье место и квалифицировались в плей-офф Лиги Европы.