Футбол

Гол футболиста Магомеда Оздоева в составе «Зенита» лондонскому «Челси» признан лучшим в текущем сезоне

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Гол ингушского футболиста Магомеда Оздоева в составе «Зенита» лондонскому «Челси» в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022 признан лучшим голом текущего сезона, по мнению болельщиков питерцев.

В итоговом голосовании участвовал мяч Магомеда Оздоева, признанный лучшим голом первой половины сезона, и точный выстрел Данила Кругового по воротам «Крыльев Советов», ставший лучшим во второй части минувшего чемпионата.

По информации портала ingfootball, набрав 80,6% голосов, победу одержал мощный и точный удар бывшего полузащитника «Зенита» на последних секундах матча Лиги чемпионов. В общей сложности в голосовании приняли участие 19 659 человек. Напомним, «Зенит» проигрывал «Челси» со счётом 2:3, однако удар Магомеда Оздоева с лёта из-за пределов штрафной позволил петербуржцам сравнять счёт в этой встрече и заработать одно очко. В итоге, питерцы заняли в своей группе третье место и квалифицировались в плей-офф Лиги Европы.

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