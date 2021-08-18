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Город Малгобек Ингушетии готовится принять участие в VII форуме «Армия-2021»

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В мэрии города воинской славы Малгобека состоялось заседание оргкомитета по подготовке к участию в седьмом Международном военно-техническом форуме «Армия −2021», организатором которого является Министерство обороны России.

Обращаясь к членам оргкомитета, начальник отдела по социальным вопросам, опеке и попечительства администрации города Белла Барахоева особое внимание акцентировала на вопросе организации национальной кухни, выставки-ярмарки изделий народных художественных промыслов и ремесел, а также мастер-классов по декоративно-прикладному искусству. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе мэрии Малгобека.

Напомним, форум будет проходить с 26 по 28 августа текущего года на территории Троицкого военного гарнизона.

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