Город Малгобек Ингушетии готовится принять участие в VII форуме «Армия-2021»

Обращаясь к членам оргкомитета, начальник отдела по социальным вопросам, опеке и попечительства администрации города Белла Барахоева особое внимание акцентировала на вопросе организации национальной кухни, выставки-ярмарки изделий народных художественных промыслов и ремесел, а также мастер-классов по декоративно-прикладному искусству. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе мэрии Малгобека.

Напомним, форум будет проходить с 26 по 28 августа текущего года на территории Троицкого военного гарнизона.