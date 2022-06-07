Город Сунжа Ингушетии на целый день останется без света в связи с выравниванием опор ЛЭП

«Министерство энергетики и ЖКХ сообщает, что в связи с плановыми работами по выправке опор 7 июня с 10 до 18 часов будет прекращена подача электроснабжения на территории муниципального образования», — сказал собеседник издания.

По его словам, сразу по завершении мероприятий электроснабжение в городе будет восстановлено.