Электроснабжение

Город Сунжа Ингушетии на целый день останется без света в связи с выравниванием опор ЛЭП

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Потребителям Сунжи во вторник отключат электроэнергию на время проведения работ по выравниванию железобетонных столбов линий электропередачи, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации.

«Министерство энергетики и ЖКХ сообщает, что в связи с плановыми работами по выправке опор 7 июня с 10 до 18 часов будет прекращена подача электроснабжения на территории муниципального образования», — сказал собеседник издания.

По его словам, сразу по завершении мероприятий электроснабжение в городе будет восстановлено.

 

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